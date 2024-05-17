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Talep azaldı! Konut fiyatları düştü! 3 büyükşehirde dikkat çeken gerileme

Hükümetin sıkı para politikası ve konut faizlerindeki yükseliş taleplerin önüne geçti. Bu da fiyatlara yansıdı. Yüksek kredi faizleri, konut talebini aşağı çekince fiyatlar son 10 aydır düşüşe geçti. Konut satış fiyatları yıllık yüzde 16.3 düşerken, kiralardaki reel ortalama düşüş ise yüzde 11 oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 08:54 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:21
Talep azaldı! Konut fiyatları düştü! 3 büyükşehirde dikkat çeken gerileme 1

Bir dönem rekorlar kıran piyasadaki satılık konut ve kira bedelleri son aylarda yavaşlamaya geçti. Reel konut fiyatlarındaki düşüş 10 aydır devam ediyor.

Talep azaldı! Konut fiyatları düştü! 3 büyükşehirde dikkat çeken gerileme 2

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" nisan raporuna göre, ülke genelinde reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatları yıllık yüzde 16.3 düşerken, reel ortalama kira yıllık bazda yüzde 11 azaldı.

Talep azaldı! Konut fiyatları düştü! 3 büyükşehirde dikkat çeken gerileme 3

BİR YILDIR YAVAŞLAMA VAR
Rapora göre, ülke genelinde konut fiyatlarının yıllık artış oranı (cari) nisanda yüzde 42.1 oldu. Cari fiyatlarda yıldan yıla artış oranlarında son bir yıldır yavaşlama söz konusu.

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