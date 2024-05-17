Talep azaldı! Konut fiyatları düştü! 3 büyükşehirde dikkat çeken gerileme

1 Bir dönem rekorlar kıran piyasadaki satılık konut ve kira bedelleri son aylarda yavaşlamaya geçti. Reel konut fiyatlarındaki düşüş 10 aydır devam ediyor.

2 Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" nisan raporuna göre, ülke genelinde reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatları yıllık yüzde 16.3 düşerken, reel ortalama kira yıllık bazda yüzde 11 azaldı.