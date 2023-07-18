SSK, Bağkur'luya 9.200 TL ek ödeme tablosu netleşti! Emekliye %25 zamlı kök aylık hesabıyla birlikte müjde verildi! 1.975 TL fark çıktı! 7.500 TL alanlar...
Emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında gerçekleşen emekli maaşı zammının ardından, emekli promosyon ödemelerinde de güncellemeler yapıldı. Yeni promosyon ödeme tablosu, emekli maaşlarına göre farklı tutarlar içeriyor. Öte yandan, emekli maaşı ödemelerinde yeni bir dönem başladı. SSK sonrası ayın 25'inde ise sıra Bağ-Kur emeklilerine gelecek. Memur emeklileri ise fark ödemesiyle birlikte zam almaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte, bazı emekliler 1, bazıları ise 2 veya 3 aylık zam farkı alacak. Aylık maaşını alan emeklilere ise en az bin 975 lira fark ödenecek. Peki, kimler ek ödeme alacak? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
18.07.2023 09:30 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:30
Emeklilerin maaş promosyonu konusunda bankalar arasındaki rekabet, Temmuz ayında da sürüyor. Son güncellemelere göre, emekli promosyonu veren bankalar listesi yenilendi ve emekli promosyonu tutarı 10.000 TL'ye yükseldi. Emeklilerin, maaşlarını bankalar aracılığıyla almaları durumunda promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için, maaş ödemelerini 3 yıl boyunca taşıdıkları banka aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Peki, hangi banka, ne kadar verecek? İşte detaylar...
Emeklilerin, dul ve yetimlerin alabildiği promosyonda Temmuz ayı kampanyaları belli oldu. Bankalar 10 bin liraya varan promosyon verirken, kimi emekliler Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçtiği için ödemesini artırabilecek...