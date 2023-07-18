SSK, Bağkur’luya 9.200 TL ek ödeme tablosu netleşti! Emekliye %25 zamlı kök aylık hesabıyla birlikte müjde verildi! 1.975 TL fark çıktı! 7.500 TL alanlar...

Emeklilerin maaş promosyonu konusunda bankalar arasındaki rekabet, Temmuz ayında da sürüyor. Son güncellemelere göre, emekli promosyonu veren bankalar listesi yenilendi ve emekli promosyonu tutarı 10.000 TL'ye yükseldi. Emeklilerin, maaşlarını bankalar aracılığıyla almaları durumunda promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için, maaş ödemelerini 3 yıl boyunca taşıdıkları banka aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Peki, hangi banka, ne kadar verecek? İşte detaylar...