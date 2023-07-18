Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! "Satış için..."

Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! "Satış için..."

Altın fiyatları için kritik uyarı geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alım-satımı için en uygun tarihi açıkladı. En iyi yatırım araçları arasında yer alan altın için rekor seviye görüldü. Elinde altın, dolar ve euro bulunan vatandaşlara tavsiyeler peş peşe sıralandı. İşte canlı altın fiyatları ve İslam Memiş altın yorumu...

takvim.com.tr
18.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 18.07.2023 11:22
Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! Satış için...

Altın fiyatları için kritik uyarı geldi. Altın piyasası son günlerde hızlı fiyat yükselişi ile ses getiriyor. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte İslam Memiş son dakika altın yorumu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! Satış için...

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın, ons tarafından bulduğu destekle 1690 TL'ye dayanarak rekor tazeledi.

Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! Satış için...

ALIM-SATIM UYARISI!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın, dolar ve euro ilgili şu ifadeleri kullandı;

Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! Satış için...

"Gram altın, dolar/TL kurunu takip etmeyi sürdürüyor. Dolar nereye gram altın oraya. Yılın ilk yarısında dolar/TL kurundan destek alarak dün bin 663 liraya yükseldi. Yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 50 kazandırarak birinciliği kimseye kaptırmadı."

Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! Satış için...

"ACELECİ OLMAMAK GEREKLİ"

"Bin 585-bin 668 lira aralığında geniş bir bandı takip ediyorum. Düşüşlerin alım fırsatı olarak kalacağını söyleyebilirim. Yılın ikinci yarısında bin 770-bin 800 lira seviyeleri hedef konumunda. Satış için aceleci olmamak gerekli."

SON DAKİKA