Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! "Satış için..."
Altın fiyatları için kritik uyarı geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın alım-satımı için en uygun tarihi açıkladı. En iyi yatırım araçları arasında yer alan altın için rekor seviye görüldü. Elinde altın, dolar ve euro bulunan vatandaşlara tavsiyeler peş peşe sıralandı. İşte canlı altın fiyatları ve İslam Memiş altın yorumu...
18.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 18.07.2023 11:22
Altın fiyatları için kritik uyarı geldi. Altın piyasası son günlerde hızlı fiyat yükselişi ile ses getiriyor. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte İslam Memiş son dakika altın yorumu...
ALIM-SATIM UYARISI!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın, dolar ve euro ilgili şu ifadeleri kullandı;