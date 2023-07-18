Altın sükse yaptı! İslam Memiş açıkladı! ALTIN, DOLAR VE EURO için alım-satım uyarısı! "Satış için..."

"ACELECİ OLMAMAK GEREKLİ"

"Bin 585-bin 668 lira aralığında geniş bir bandı takip ediyorum. Düşüşlerin alım fırsatı olarak kalacağını söyleyebilirim. Yılın ikinci yarısında bin 770-bin 800 lira seviyeleri hedef konumunda. Satış için aceleci olmamak gerekli."