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Haberler Ekonomi 2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

Taşerona kadro düzenlemesi konusunda nefesler tutuldu. Temmuz ayında Meclis gündemine alınan taşeron kadro düzenlemesi için görüşmelere başlandı. Milyonlarca vatandaş çıkacak sonuç hakkında detayları merak ediyor. Türkiye'de uzun süredir beklenen taşeron kadro düzenlemesinin yanı sıra ücretli öğretmenlere kadro, 3600 ek gösterge ve daha birçok konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte beklenen torba yasada yer alan maddeler ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
18.07.2023 07:53 - Son Güncelleme: 18.07.2023 07:53
2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

Temmuz ayı Meclis gündemi yoğun bir şekilde geçiyor. Meclis'te taşeron kadro düzenlemesi de görüşülen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle milyonlarca kişi torba yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? İşte detaylar...

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2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ

Kadro bekleyen taşeron işçiler, kadronun verilmesiyle birlikte sürekli işçi statüsüne geçecekler ve çeşitli sosyal haklardan yararlanabilecekler. Bu haklar arasında sağlık sigortası, emeklilik hakları, yıllık izin gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı.

2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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