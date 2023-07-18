2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...

Temmuz ayı Meclis gündemi yoğun bir şekilde geçiyor. Meclis'te taşeron kadro düzenlemesi de görüşülen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle milyonlarca kişi torba yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? İşte detaylar...