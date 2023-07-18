2 yeni torba yasa için butona basıldı 🔔 9 MADDELİ müjde yolda! TYP. 100 bin taşerona kadro, ücretli öğretmenlere kadro, 3600...
Taşerona kadro düzenlemesi konusunda nefesler tutuldu. Temmuz ayında Meclis gündemine alınan taşeron kadro düzenlemesi için görüşmelere başlandı. Milyonlarca vatandaş çıkacak sonuç hakkında detayları merak ediyor. Türkiye'de uzun süredir beklenen taşeron kadro düzenlemesinin yanı sıra ücretli öğretmenlere kadro, 3600 ek gösterge ve daha birçok konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte beklenen torba yasada yer alan maddeler ve tüm merak edilenler...
18.07.2023 07:53 - Son Güncelleme: 18.07.2023 07:53
Temmuz ayı Meclis gündemi yoğun bir şekilde geçiyor. Meclis'te taşeron kadro düzenlemesi de görüşülen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle milyonlarca kişi torba yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? İşte detaylar...