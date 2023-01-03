Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık! Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ!

SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık! Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ!

Ocak ayında emekli ve memura yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 25 oranında uygulanacak. Peki, en düşük, en yüksek emekli maaşı kaç TL oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
03.01.2023 23:22 - Son Güncelleme: 03.01.2023 23:23
Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Ocak ayı zamlı maaşlar netleşti. Emeklilerin ve memurların merakla beklediği Ocak zammı için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Peki, emekli memur zammı kaç TL oldu? İşte 2023 Ocak zamlı maaş tabloları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu, Emekliye zam oranı yüzde 15,39 oldu. Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile de emekli ve memur zammı yüzde 25 oldu.

2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

Emekli ve memur ilgilendiren son dakika zam açıklaması geldi. Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni maaşlar ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)

2022 Temmuz (TL) 2023 Ocak (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848 19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707 12.149
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905 17.547
ÖĞRETMEN 1/4 12.276 15.188
BAŞKOMİSER 3/1 15.810 20.073
POLİS MEMURU 8/1 13.747 17.536
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828 15.013
MÜHENDİS 1/4 16.205 20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 12.640
PROFESÖR 1/4 25.984 32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 19.367
VAİZ 1/4 12.752 15.979
AVUKAT 1/4 15.485 19.203

Başkan Erdoğan'dan Memur ve Emekliye zam müjdesi: ''Maaş artış oranı yüzde16,48 değil, 25 olacak''

Ocak 2023’te %64,27 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur’luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık!

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

SON DAKİKA