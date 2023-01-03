SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık! Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu, Emekliye zam oranı yüzde 15,39 oldu. Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile de emekli ve memur zammı yüzde 25 oldu.