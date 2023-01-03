SSK, Bağkur'luya 7.616 TL, Memura 10 bin 605 TL MAAŞ! Mevcut-Yeni ZAMLI MAAŞ TABLOSUNU hesapladık! Ocak 2023'te %64,27 FARK NETLEŞTİ!
Ocak ayında emekli ve memura yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 25 oranında uygulanacak. Peki, en düşük, en yüksek emekli maaşı kaç TL oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu, Emekliye zam oranı yüzde 15,39 oldu. Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile de emekli ve memur zammı yüzde 25 oldu.
UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz (TL) 2023 Ocak (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848 19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707 12.149
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905 17.547
ÖĞRETMEN 1/4 12.276 15.188
BAŞKOMİSER 3/1 15.810 20.073
POLİS MEMURU 8/1 13.747 17.536
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828 15.013
MÜHENDİS 1/4 16.205 20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 12.640
PROFESÖR 1/4 25.984 32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 19.367
VAİZ 1/4 12.752 15.979
AVUKAT 1/4 15.485 19.203
Başkan Erdoğan'dan Memur ve Emekliye zam müjdesi: ''Maaş artış oranı yüzde16,48 değil, 25 olacak''
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.