A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! 3 yıla dikkat! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI

"Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak. Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz."