A TAKIMINDA olan meslekler NETLEŞTİ! 500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO düğmesi basıldı! 3 yıla dikkat! 4A, 4B, 4D taşerona kademe, derece, yer değişikliği, unvan...
500 bin sözleşmeli personel Başkan Erdoğan'ın kadro müjdesiyle yeni yıla girdi. Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Peki sözleşmeliler kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Sözleşmeliye kadro meselesinde kapsam ve detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşti. 500 bin sözleşmeli kadroyla birlikte pek çok yeni hak elde edecek. Kadro sevinci bugün Başkan Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şölenle kutlandı. Memur Sen genel Başkanı Ali Yalçın, "CHP, HDP'li belediyeler geçen yıl 'görünen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' diyerek 1400 sözleşmeli işçiyi çıkardı. Bu keyfi işten çıkarmalar son bulacak" ifadelerine yer verdi. Peki, kimler kapsamda? Kadroya geçenin hakları neler? İşte merak edilenler!
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI
"Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak. Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz."