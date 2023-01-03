Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 885 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.