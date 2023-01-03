Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti
Sosyal yardımlarda da 2023'te yapılacak ödemeler netleşti. Ocak ayıyla birlikte birçok ödeme de artacak. Memur maaş katsayısında oluşan artışa göre yaşlı aylığı, evde yakınına bakana verilecek maaş, engelli maaşı, hasta ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. İşte zamlı sosyal destek ödemeleri...
Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak yüzde 16.48 artış bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Ayrıca memurlara bir refah payı eklenirse, bu da sosyal desteklere yansıyacak. İşte yüzde 16.48 artışa göre yeni destekler:
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 789 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa başvurulabiliyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 885 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.