Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

Sosyal yardımlarda da 2023'te yapılacak ödemeler netleşti. Ocak ayıyla birlikte birçok ödeme de artacak. Memur maaş katsayısında oluşan artışa göre yaşlı aylığı, evde yakınına bakana verilecek maaş, engelli maaşı, hasta ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. İşte zamlı sosyal destek ödemeleri...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.01.2023 11:09 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:15
Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak yüzde 16.48 artış bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak. Ayrıca memurlara bir refah payı eklenirse, bu da sosyal desteklere yansıyacak. İşte yüzde 16.48 artışa göre yeni destekler:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 789 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa başvurulabiliyor.

Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 885 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 428 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 143 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.

Sosyal desteklerde büyük artış! Yaşlıya, engelliye, yakınına bakana zam! 2023 sosyal destek zam oranları netleşti

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 428 liraya çıkacak. Bu destek de hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 3 bin 835 liraya yükseldi.

SON DAKİKA