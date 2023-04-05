RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma müjdesi! 17 milyon kişi platin takımda! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT'liye 90+25'le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma müjdesi! 17 milyon kişi platin takımda! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT'liye 90+25'le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

Vergi yapılandırma paketi gündemde sıklıkla araştırılıyor. SGK tarafından da yapılandırma avantajları duyuruldu. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Peki, yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.04.2023 08:53 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:53
17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT’liye 90+25’le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

Vergi borcu yapılandırması hakkında aramalar hız kazandı. Resmi, Gazete'de yayımlanan kanuna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan SGK'ya ait ödenmemiş bütün borçların gecikme ceza ve zamları hakkında yapılanma var. Bu kapsamda SGK tarafından avantajlar tek tek açıklandı. EYT'liler için 90+25 formülü ile emeklilikte kolaylık sağlanacak. Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT’liye 90+25’le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu borçları yeniden yapılandırılıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan SGK'ya ait tüm borçlar yapılanma kapsamına alındı.

17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT’liye 90+25’le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

SGK Uzmanı Emin Yılmaz yapılandırmayla ilgili detayları şu sözlerle açıkladı: "İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait borçları, primleri, işsizlik sigortasından kaynaklı primler, emeklilerin sosyal destek primine ait olan ödenmemiş olan borçları, isteğe bağlı sigortaların borç kısımları, topluluk sigortası primleri ve bunlara gecikmiş ceza ve gecikme zammı alacaklarının tamamı bu kapsam içerisine giriyor.

17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT’liye 90+25’le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruların yapılması lazım. İnternet ortamında SGK'ya, vergi dairesine, ilgili kurumlara veya bizzat giderek ilgili borçların yapılandırılması söz konusu olabiliyor.

17 milyon kişi platin takımda! SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma müjdesi! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT’liye 90+25’le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

30 Haziran 2023 tarihine kadar burada ilk taksit ödemesi zaruriyeti var. 12 ay taksit, 24 ay, 36 ay veya 48 taksit, peşin ödemeye istinaden de yine rakamlar doğrultusunda gecikme faizleri ve zamlarında indirimler söz konusu olacak."

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