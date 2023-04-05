SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma müjdesi! 17 milyon kişi platin takımda! Prim borcu, GSS, İHYA, EYT'liye 90+25'le emeklilik! 2000-2008 sigortalılar...

Vergi borcu yapılandırması hakkında aramalar hız kazandı. Resmi, Gazete'de yayımlanan kanuna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan SGK'ya ait ödenmemiş bütün borçların gecikme ceza ve zamları hakkında yapılanma var. Bu kapsamda SGK tarafından avantajlar tek tek açıklandı. EYT'liler için 90+25 formülü ile emeklilikte kolaylık sağlanacak. Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...