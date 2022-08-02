SSK, Bağkur’luya 7.250 TL ödeme! Emekliler maaş kartıyla ATM yolunu tutsun! Promosyonlar barut fıçısı gibi patladı! Garanti, TEB, Ziraat, Akbank...

Milyonları ilgilendiriyor! Hesabınıza hemen geçiyor! Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yarış gittikçe kızışıyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. Bu bağlamda emekli ücretlerinin uyuduğu bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Rekor ödeme 7.250 TL'ye kadar yükseldi!