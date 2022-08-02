İslam Memiş son dakika altın yorumu! Gramın PİK seviyesi 1450 TL! Alan 1 satan iki kez düşünüyor! Fırladı gitti Ağustos’ta altın fiyatları baş döndürecek!

Olanlar oldu baş döndürecek! Gram, çeyrek, 14-18-24 ayar altında çarklar tersine döndü. Düğünler başta olmak üzere ziynet eşyası gibi birçok alanda kullanılan altın şüphesiz ki dünyanın en kıymetli madenlerinden birisidir. Ağustos ayında altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Uzmanlar bu doğrultuda altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılara aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve dolar piyasalarına ilişkin A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o bilgiler...