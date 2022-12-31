SSK, Bağkur'luya 5.500 TL, Memura 14.008 TL maaş! Ocak 2023'te %66.59 ZAM + Refah Payı + İntibak! ESKİ-YENİ tablo: 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...

Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.03 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Refah payı ile zam oranı ne kadar olabilir? İşte bu soruların yanıtı...