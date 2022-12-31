SSK, Bağkur'luya 5.500 TL, Memura 14.008 TL maaş! Ocak 2023'te %66.59 ZAM + Refah Payı + İntibak! ESKİ-YENİ tablo: 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...
Tüm gözler 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Emekli ve memurlar için ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Ocak ayı zam oranları 3 Ocak'ta belli olurken, hemen ardından da ek iyileştirme sağlayacak refah payı da duyurulacak. Bu kapsamda yeni maaşların ne kadar olduğuna dair ipuçları gelmeye başladı. Peki, en düşük emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!
Emekliler ve memurlar ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak edip araştırmaya başladı. 2022 yılında kadro, asgari ücret ve EYT sorunu çözüldü. Şimdi gözler zamlı maaşlara çevrilmiş durumda. Yeni müjdeler beklenirken refah payı da gündeme geldi. Ocak zammının %30'u aşması beklenirken, emekli maaşlarına 'Asgari ücret kadar artış olsun' teklifi de geldi. Peki, Ocak'ta emekli memur maaşları kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşları kaç TL olacak? İşte zamlı tablo hesabı haberimizde!
Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.03 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Refah payı ile zam oranı ne kadar olabilir? İşte bu soruların yanıtı...
MİLYONLARCA emeklinin Ocak zammı için artık gün sayılıyor. Zam oranı 3 Ocak'ta enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Hem bu oran hem de enflasyon tahmini merakla bekleniyor.
YENİ ANKET GELDİ
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Bu veri için 3 Ocak günü beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.59 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.03 olarak gerçekleşecek.