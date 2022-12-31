Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye ATM'den nakit para verilecek! Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ gibi ödeme! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!
Yeni yılın gelmesiyle birlikte emekliler yılbaşı ikramiyesi yatacak mı sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Ancak bu konuda resmi açıklama gelmedi. Öte yandan emekliler, bankalara başvuru yapmaları halinde 7.500 TL nakit para alma hakkına sahip. Bu kapsamda ikramiye gibi promosyon ödemesi alarak ek kazanç elde edebiliyorlar. İşte banka banka promosyon ödemeleri ve EYT'lilere 2023 promosyon hesabı haberimizde...
31.12.2022 11:16 - Son Güncelleme: 31.12.2022 11:16
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan duyuru yapıldı. Emekliler 7.500 TL ödemeyi alabilmek için başvuru onayı alması gerekiyor. Onay alanlara ise 3 iş günü içinde banka hesaplarına paralar aktarılıyor. Peki, kimler 7.500 TL ödemeden yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!