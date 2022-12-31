Erken emeklilikte 7 yıl mührü basıldı! EYT'ye 1 kala 2.520 prim makası! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 1260-1261 günle piyangoyu kazanacak! Staj ve 18 yaş altı sigortalılar...

Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.