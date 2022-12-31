Erken emeklilikte 7 yıl mührü basıldı! EYT'ye 1 kala 2.520 prim makası! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım 1260-1261 günle piyangoyu kazanacak! Staj ve 18 yaş altı sigortalılar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli olmak isteyen kesim kafasında bazı soru işaretlerini gidermek istiyor. Bu kapsamda prim günleri oldukça merak edilen konular arasında. İşte EYT'ye dair bilinmesi gereken her şey haberimizde...
EYT'de tüm şartlar netleşti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın çıkmasının arkasından Ocak'ta başvurular, 1 Şubat 2022'den itibaren de aylık hesabı yapılmaya başlanacak. Bilindiği üzere EYT'de 5000 prim gün şartının devam edeceği belirtilmişti. Ancak farklı statüte çalışanlar noktasında devlet son 2.520 günü esas alacak. Bu da 7 yıla denk geliyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? SSK, Bağkur'lulara EYT prim gün şartı nedir? İşte bilinmesi gerekenler haberimizde!
FARKLI STATÜDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!
Sabah'ta yer alan bilgiye göre, emeklilikte birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir.
Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.
2.520 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de 5000 prim günü şartının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak farklı statülerde çalışma prim gün sayıları olanlar ne yapacak? İşte bu noktada devlet son 2.520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu da dolu dolu 7 yıla tekabül ediyor.