SSK Bağkur'luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı... 13 milyon emeklinin beklediği maaş zammı için kritik tarih belli oldu. Milyonlar emekli ve memur maaşlarını 3 Ocak tarihinde yani pazartesi günü öğrenecek. Maaşlara yapılacak ek iyileştirme de bu tarihte şekillenmiş olacak. Bu kapsamda hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için 4 formül üzerinde duruluyor. İşte 2022 emekli ve memur emeklisi için yapılan hesaplamalar!