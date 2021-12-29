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Haberler Ekonomi SSK Bağkur'luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

SSK Bağkur'luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

Yeni yıla sayılı günler kala emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi maaşlarının 2022'de ne kadar olacağını merak edip ipuçları hakkında araştırmalar yapıyor. Neredeyse her gün sorulan emekli maaşları ne kadar sorusu nihayet çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda SGK SSK, Bağkur'lu emeklileri ile memur emeklileri için tüm formüller masaya dizidi ve kalem kalem incelemesi yapıldı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, emeklinin Ocak artışını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamlarına eklenecek enflasyon farkını ortaya koymuş olacak. Emekliler için ek iyileştirme mevzusu da 3 Ocak'ta şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için şu anda 4 formül üzerinde duruluyor. İşte 2022 emekli maaşlarına dair tüm gelişmeler...

29.12.2021 18:39 - Son Güncelleme: 29.12.2021 18:39
SSK Bağkur’luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

SSK Bağkur'luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı... 13 milyon emeklinin beklediği maaş zammı için kritik tarih belli oldu. Milyonlar emekli ve memur maaşlarını 3 Ocak tarihinde yani pazartesi günü öğrenecek. Maaşlara yapılacak ek iyileştirme de bu tarihte şekillenmiş olacak. Bu kapsamda hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için 4 formül üzerinde duruluyor. İşte 2022 emekli ve memur emeklisi için yapılan hesaplamalar!

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SSK Bağkur’luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

Milyonlarca emekli hem Ocak zammına hem de buna ilaveten yapılacak iyileştirmeye kilitlendi. Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Pek çok formül gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için konuşulan formüller ve bunların maaşa yansımaları şöyle:

SSK Bağkur’luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

FORMÜL 1
SSK ve Bağ- Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

SSK Bağkur’luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

İlk formüle göre, bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 23.85 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

SSK Bağkur’luya %40 kümülatif maaş formülü! 2022 Ocak zammı için 4 farklı senaryo masada! Kademeli artış, taban maaş artırımı...

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.

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