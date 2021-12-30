1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022'de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur'lunun (4B) 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB), genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşviğine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Kendi işini kurmak isteyen gençlere verilen ve 2022'de 34 bin lirayı bulacak vergi ve prim teşviği hakkında detaylar belli oldu. 29 yaşını geçmemiş girişimcilere uygulanan bu teşvik hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte şartlar ve kapsamlar...
30.12.2021 12:07
- Son Güncelleme: 30.12.2021 12:07
İş hayatına atılmak isteyen gençler için ülkemizde çeşitli destekler bulunuyor. Yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), genç girişimcilere sağladığı vergi ve prim teşviğine ilişkin ayrıntıları tek bir broşürde topladı. Kendi işini kurmak isteyen gençlere verilen ve 2022'de 34 bin TL'ye ulaşan vergi ve prim teşviği hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi teşviği; 29 yaşını geçmemiş girişimcilere uygulanıyor. Peki, kimler nasıl yararlanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!