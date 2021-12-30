1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022'de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur'lunun (4B) 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

İş hayatına atılmak isteyen gençler için ülkemizde çeşitli destekler bulunuyor. Yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), genç girişimcilere sağladığı vergi ve prim teşviğine ilişkin ayrıntıları tek bir broşürde topladı. Kendi işini kurmak isteyen gençlere verilen ve 2022'de 34 bin TL'ye ulaşan vergi ve prim teşviği hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi teşviği; 29 yaşını geçmemiş girişimcilere uygulanıyor. Peki, kimler nasıl yararlanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!