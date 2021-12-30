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Haberler Ekonomi 1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022'de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur'lunun (4B) 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022'de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur'lunun (4B) 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB), genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşviğine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Kendi işini kurmak isteyen gençlere verilen ve 2022'de 34 bin lirayı bulacak vergi ve prim teşviği hakkında detaylar belli oldu. 29 yaşını geçmemiş girişimcilere uygulanan bu teşvik hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte şartlar ve kapsamlar...

30.12.2021 12:07 - Son Güncelleme: 30.12.2021 12:07
1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022’de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur’lunun 4B 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

İş hayatına atılmak isteyen gençler için ülkemizde çeşitli destekler bulunuyor. Yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), genç girişimcilere sağladığı vergi ve prim teşviğine ilişkin ayrıntıları tek bir broşürde topladı. Kendi işini kurmak isteyen gençlere verilen ve 2022'de 34 bin TL'ye ulaşan vergi ve prim teşviği hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi teşviği; 29 yaşını geçmemiş girişimcilere uygulanıyor. Peki, kimler nasıl yararlanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

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1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022’de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur’lunun 4B 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

Gençleri iş hayatına dahil etmek ve işsizliği azaltmak için çeşitli destekler var. Bu kapsamda yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Genç girişimcileri desteklemek amacıyla 5 yıl önce teşvik uygulaması başlatıldı.

1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022’de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur’lunun 4B 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

Kendi işini kuran ve 29 yaşından gün almamış gençlere 2016'dan beri vergi, 2018 yılından beri de prim teşviği uygulanıyor. Vergi teşviği üç yıl, prim teşviği ise bir yıl sürüyor.

1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022’de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur’lunun 4B 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

29 YAŞ SINIRI VAR

Vergi teşviği; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç (29 yaşını geçmemiş) girişimcilere uygulanıyor.

1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... 2022’de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur’lunun 4B 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak!

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla vergi teşviği alabiliyor.

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