Belgeyi götürenin borcu siliniyor! SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, EYT'li, memur, asgari ücretli çalışan milyonları kapsıyor! 2 gün içinde...
Açıklamalar tek tek duyuruldu. SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, EYT'li milyonları ilgilendiren sorular ve cevaplar haberimizde yer alıyor. SGK primi ödedikçe maaş düşer bilgisi doğru mu? EYT çıkarsa hemen emekli olmam mümkün mü? Gibi çok sayıda sorunun cevabını sizler için derledik. İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli yeni yıl yaklaşırken birçok konuda detaylı bilgi almak istiyor. 19 yaşında üniversite kazandım ancak adıma çok yüksek GSS borcu çıkarılmış bununla ilgili ne yapmam gerekir? 49 yaşında çalışanım. 55 yaşında emekli olacağım görünüyor, EYT çıkarsa ben faydalanabilir miyim? İşte tüm soruların cevabı!
Belgeyi götürenin borcu siliniyor! SGK, SSK'lı, Bağkur'lu, EYT'li, memur, asgari ücretli çalışan milyonları kapsıyor! 2 gün içinde... Açıklamalar peş peşe geliyor. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur, asgari ücretli tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur milyonlar çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Ödeme planınızı taksitli oluşturduysanız peşine çevirerek 31 Aralık'a kadar ödeme yapabilirsiniz.
Ben 20 yaşında üniversiteliyim. 18 Yaşıma kadar babamın sigortasından faydalanıyordum ancak 18'den sonra sağlığım kapandı. 19 Yaşında üniversite kazandım ancak adıma çok yüksek GSS borcu çıkarılmış bununla ilgili ne yapmam gerekir?
Öğrenci olduğunuz dönemlere ilişkin GSS borcu adınıza çıkarılmaması gerekir. Öğrenci belgenizle birlikte size yakın SGK merkezine giderek yersiz tahakkuk ettirilen borçlarınızı sildirebilirsiniz. Her yıl bu öğrenci belgesini kuruma iletmeniz gerekmektedir.
Benim işyerime ait 100 bin liraya yakın SGK prim borcum var. 7326 Yapılandırması yaptım ancak ödeyemedim, unuttum ödemesini. Şimdi bu yapılandırmayı tekrardan ödeyebilir miyim?
Yapılandırmanıza ilişkin ödeme planınızı taksitli oluşturduysanız peşine çevirerek 31.12.2021 yılına kadar ödeme yapabilirsiniz. Ancak tekrardan taksitli bir şekilde ödeme yapmanız mümkün değildir.
Çünkü daha fazla ödedikçe asgari ücret seviyesinde primlerin aylığı düşürdüğü hesaplanmıştır. Ya da yüksekten prim ödeyen birinin son birkaç yılını asgari ücret üzerinden bildirmesi aylık bağlama oranını direkt olarak düşüreceğinden aylık miktarını eksiltmektedir. Bu gibi durumlarda da prim ödeyenlerin aylığı düşmektedir.