Belgeyi götürenin borcu siliniyor! SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, EYT’li, memur, asgari ücretli çalışan milyonları kapsıyor! 2 gün içinde...

Çünkü daha fazla ödedikçe asgari ücret seviyesinde primlerin aylığı düşürdüğü hesaplanmıştır. Ya da yüksekten prim ödeyen birinin son birkaç yılını asgari ücret üzerinden bildirmesi aylık bağlama oranını direkt olarak düşüreceğinden aylık miktarını eksiltmektedir. Bu gibi durumlarda da prim ödeyenlerin aylığı düşmektedir.