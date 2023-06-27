SSK, Bağkur'luya %19.20 zam tablosu çıktı! %70 intibak farkı ile 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 15.000 TL maaş! Temmuz enflasyon zammı netleşti! Refah Payı, seyyanen artış...
Milyonların yüzünü güldüren asgari ücret zammının hemen ardından gözler memur ve emekli zammının açıklanacağı 5 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Haziran ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte hesaplamalar netleşecek. 6 aylık enflasyonun %20 civarında olması bekleniyor. Refah payıyla birlikte bu zammın %30-35 olacağı öngörülüyor. Peki, Temmuz'da emekli maaşları kaç TL olacak? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte en yeni hesaplı tablo haberimizde!
27.06.2023 06:47 - Son Güncelleme: 27.06.2023 06:47
Temmuz ayı itibariyle SGK ve Bağ-Kur işçi, memur emeklisi maaş zamları belli olacak. Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlarına zam aldı. Şimdi sıra yılın 2. zammı için 5 Temmuz'a çevrildi. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte konu hakkında detaylar...
Yeni maaşlar Haziran ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına (yüzde 20 civarında bekleniyor) göre belirlenecek.
En düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin zam yasası da bayramdan hemen sonra Meclis'e gelecek.