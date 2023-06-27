SSK, Bağkur’luya %19.20 zam tablosu çıktı! %70 intibak farkı ile 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 15.000 TL maaş! Temmuz enflasyon zammı netleşti! Refah Payı, seyyanen artış...

Temmuz ayı itibariyle SGK ve Bağ-Kur işçi, memur emeklisi maaş zamları belli olacak. Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlarına zam aldı. Şimdi sıra yılın 2. zammı için 5 Temmuz'a çevrildi. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte konu hakkında detaylar...