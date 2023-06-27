Milyonların geliri artacak! Torba yasada neler ve hangi maddeler var? EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası...
Son günlerde, BAĞ-KUR sicil affı, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası gibi konularla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Bu sebeple, torba yasa maddeleri hakkında en sık sorulanlar arasında yer alıyor. Meclis, Kurban Bayramı'ndan sonra bu konularda adımlarını hızlandırmayı planlamaktadır. Ayrıca, emekli maaşı düzenlemesi ve memur maaşları konusunda da önemli adımların atılması beklenmektedir. İşte, torba yasa hakkında merak edilenler...
Torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hazırlanan torba yasa tasarısında, emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi birçok önemli madde bulunuyor. Bu düzenleme ile sosyal güvenlik sistemi üzerinde önemli bir adım atılacak ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile Bağkur primleri arasında eşitlik sağlanacak. İşte torba yasa maddeleri ve tüm merak edilenler...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.
TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.
2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.