Milyonların geliri artacak! Torba yasada neler ve hangi maddeler var? EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, çıraklık sigortası...

Torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hazırlanan torba yasa tasarısında, emeklilik sistemi ve memur maaş zammı gibi birçok önemli madde bulunuyor. Bu düzenleme ile sosyal güvenlik sistemi üzerinde önemli bir adım atılacak ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile Bağkur primleri arasında eşitlik sağlanacak. İşte torba yasa maddeleri ve tüm merak edilenler...