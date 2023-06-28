2. EYT takımı 46-50-55 yaşındakilere piyango vurduracak! 2002-2016 sonrası kademeli emeklilik tablosu tazelendi! Torba yasa ile 5000 prim, staj ve çıraklık...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunun ardından, Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemeler arasında kademeli emeklilik sistemi de yer almaktadır. Bu sistem, emeklilik yaşının belirli periyotlarda düşürülmesini hedeflemektedir. Kademeli emeklilik sistemi ile ilgili detaylar şu şekildedir. Kademeli emeklilik sistemi, belirli kriterlere uygun olan kişilerin emeklilik yaşının düşürülmesini sağlayacaktır. Bu sistemden yararlanabilecek kişiler, emeklilik yaşına gelmiş olmalarına rağmen emeklilik maaşlarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kalan ve prim ödemeye devam eden bireylerdir.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) mağdurları için emeklilik hakkının elde edilmesi son zamanlarda gerçekleşmiş olsa da EYT'yi kaçıranlar için yeni çözüm önerileri gündeme geldi. Kolay emeklilik için kademeli yaş indirimi talebi beklentiler arasında önemli bir yer tutuyor. Prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlayamayan bireyler, arama motorlarında "2000 sonrası kademeli emeklilik şartları neler olacak? Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm detaylar ve son açıklamalar!
2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile 5 milyona yakın kişi emekli oldu. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu haksızlığın önüne geçmek için kademeli emeklilik sistemini hayata geçirebilir.