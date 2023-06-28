2. EYT takımı 46-50-55 yaşındakilere piyango vurduracak! 2002-2016 sonrası kademeli emeklilik tablosu tazelendi! Torba yasa ile 5000 prim, staj ve çıraklık...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) mağdurları için emeklilik hakkının elde edilmesi son zamanlarda gerçekleşmiş olsa da EYT'yi kaçıranlar için yeni çözüm önerileri gündeme geldi. Kolay emeklilik için kademeli yaş indirimi talebi beklentiler arasında önemli bir yer tutuyor. Prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlayamayan bireyler, arama motorlarında "2000 sonrası kademeli emeklilik şartları neler olacak? Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm detaylar ve son açıklamalar!