SSK, Bağkur'luya 10 yılla emeklilik + %25 zam müjdesi verildi! Yaşsız, yıl prim şartsız o formülle erken emeklilik tablosu çıktı! 7.500 TL maaş için...
Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen emekli maaş zammı oranları sonunda açıklandı. Temmuz ayı ek zammıyla birlikte yeni emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da dahil edilerek yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilerin maaşlarındaki bu artış, emeklilik dönemlerinde daha iyi bir maddi destek sağlayacak. Halen emekli olmayanlar da zamlı emekli maaşı almak için araştırmalara koyuldu. Bu noktada fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. 10-12.5-15 yıl formülüyle emeklilik müjdesi geldi. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı Meclis'ten geçti. Yapılan düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 zam uygulanacak. Emekliye verilen müjdeli haber sonrası erken emeklilik hakkında araştırmalar hızlandı. Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik yoğun ilgi görüyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle, az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımların atılması da gündemde yer alıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim süresi yeterli olabiliyor. İşte tüm merak edilenler...
Emekli olmak birçok insanın hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamayanlar için de bir imkan bulunuyor. İşte burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor.
10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?
Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak.
İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.