SSK, Bağkur’luya 10 yılla emeklilik + %25 zam müjdesi verildi! Yaşsız, yıl prim şartsız o formülle erken emeklilik tablosu çıktı! 7.500 TL maaş için...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı Meclis'ten geçti. Yapılan düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 zam uygulanacak. Emekliye verilen müjdeli haber sonrası erken emeklilik hakkında araştırmalar hızlandı. Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik yoğun ilgi görüyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle, az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımların atılması da gündemde yer alıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim süresi yeterli olabiliyor. İşte tüm merak edilenler...