TORBA YASA MADDELERİ 2023! Liste değişti! Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu torba yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. 5 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinin maddeleri ve içeriği araştırılıyor. Peki torba yasada neler var? Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı? Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak. İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve tamamlanan torba yasa teklifi, önemli düzenlemeleri içeriyor. 2023 torba yasa maddeleri arasında memur maaşları, emekli aylıkları, vergi düzenlemeleri, EK MTV gibi detaylar yer alıyor. İnternet arama motorlarında ''Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte madde madde torba yasa ve son dakika gelişmeler...
TORBA YASA SON DAKİKA!
TBMM Genel Kurulunda görüşülen 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
TORBA YASA MADDELERi
En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olacak. Memurlara seyyanen 8 bin 77 TL ödenecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.
31/12/2023 tarihine kadar trafiğe çıkacak ve halihazırda tescilli araç sahipleri bir defaya mahsus motorlu taşıt vergisini çift ödenecek.
Emekli aylıklarına zam yapılacak.
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan istisnalar kaldırılıyor.
Kurumlar vergisi arttırılıyor.
İhracat yapan kurumlar için yüzde 1 olarak uygulanan indirim yüzde 5'e çıkartılacak.Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha fazla öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ayrıca eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve öğrenci gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri öğrenci gönderilebilmesi düzenlendi.