SSK BAĞ-KUR emeklisine yeni maaş hesabı çıktı! 4A-4B-4C’linin zamlı maaş ödeme tarihleri belli oldu! Son artışla maaşlar en az...

Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi dün akşam Meclis'ten geçti. Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Bu kapsamda tüm maaşları sizler için kuruşu kuruşuna hesapladık.