SSK BAĞ-KUR emeklisine yeni maaş hesabı çıktı! 4A-4B-4C'linin zamlı maaş ödeme tarihleri belli oldu! Son artışla maaşlar en az...
Emeklilerin maaşını yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 17.55 zam ve 7.45 puanlık ek iyileştirme uygulanacak. Bu artışlar, emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. Böylece, ek ödeme dahil kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere 7 bin 500 lira ödeme yapılması devam edecek. Meclis'ten geçen düzenlemeyle birlikte Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına yüzde 25'e varan artışlar yansıtılacak.
Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi dün akşam Meclis'ten geçti. Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Bu kapsamda tüm maaşları sizler için kuruşu kuruşuna hesapladık.
Kök aylık, % 25 zam, Aylık net ödeme (% 4)
5.000,00 6.250,00 250,00 7.500
5.050,00 6.312,50 252,50 7.500
5.100,00 6.375,00 255,00 7.500
5.150,00 6.437,50 257,50 7.500
5.200,00 6.500,00 260,00 7.500
5.250,00 6.562,50 262,50 7.500
5.300,00 6.625,00 265,00 7.500
5.350,00 6.687,50 267,50 7.500
5.400,00 6.750,00 270,00 7.500
5.450,00 6.812,50 272,50 7.500
5.500,00 6.875,00 275,00 7.500
5.550,00 6.937,50 277,50 7.500
5.600,00 7.000,00 280,00 7.500
5.650,00 7.062,50 282,50 7.500
5.700,00 7.125,00 285,00 7.500
5.750,00 7.187,50 287,50 7.500