SSK, BağKur'a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! 7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...
Temmuz ayı yaklaşırken gözler emeklilerin ve memurların alacağı zamlı maaşlara çevrildi. Asgari ücrete yapılan %34 ara zam sonrası tutar 11.402 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağkur'lular maaşlarına yapılacak zam için araştırmalara koyuldu. Merkez Bankası paylaşmış olduğu yeni anketle oranları güncelledi. Bu kapsamda maaş hesaplaması sil baştan değişti. Peki, Temmuz'da emekliler kaç TL zam alacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2000 sonrasına intibak zammı yapılacak mı? İşte tüm gelişmeler...
21.06.2023 07:54 - Son Güncelleme: 21.06.2023 07:54
1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 oranında artışla net 11 bin 402 liraya yükselerek milyonlarca çalışanı etkileyecek. Bu artışla birlikte emeklilere de zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı da artacak. . Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? İşte detaylar...
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NETLEŞİYOR
Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.