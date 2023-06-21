SSK, BağKur’a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! 7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...

1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 oranında artışla net 11 bin 402 liraya yükselerek milyonlarca çalışanı etkileyecek. Bu artışla birlikte emeklilere de zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı da artacak. . Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? İşte detaylar...