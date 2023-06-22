Kademeli yaş (45-48-50-55) indirimi geldi! Yeni EYT kadrosu torbada! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi için kollar sıvandı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayadabilir. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi de yer aldı. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde...