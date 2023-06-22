Kademeli yaş (45-48-50-55) indirimi geldi! Yeni EYT kadrosu torbada! Staj, çıraklık, Bağkur affı...
Az primle erken emekli olmak, birçok sigortalı vatandaşın hayallerini süslemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ilgili mevzuatlar doğrultusunda, erken emeklilik için belli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uygun şekilde sigorta giriş tarihi, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını yerine getiren kadın ve erkek çalışanlar, belirli bir yaşta emekli olma hakkına sahip olmaktadır. Erken emekli olabilmek için öncelikle sigortalı bir çalışma geçmişi bulunması gerekmektedir. Sigortalılık süresi, en az 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sigortalıların belirlenen prim günü sayısını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu sayı, SGK tarafından belirlenen bir değerdir ve mevcut mevzuata göre 3600 gün olarak belirlendi.
48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi için kollar sıvandı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayadabilir. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi de yer aldı. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda olur mu? İşte detayları...
SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.