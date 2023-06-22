Taşeron, Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'lilere 2 talep sıralandı! 90 bin işçiye Meclis kadrosu netleşti! Kıdem için o tarihte...

90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını ifade etmişti. Şimdi gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşeron, Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler kadroya geçecek mi? İşte merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...