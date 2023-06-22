Taşeron, Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'lilere 2 talep sıralandı! 90 bin işçiye Meclis kadrosu netleşti! Kıdem için o tarihte...
Taşerona kadro beklentisi uzun bir süredir gündemde yerini koruyor ve bu konuda yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda, yaklaşık 90 ila 100 bin civarında taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Ancak, konuyla ilgili son durum ve resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Taşeron işçilere kadro verilmesi konusu, çalışma hayatında birçok insanı ilgilendiren önemli bir konudur. Belediye şirketlerinde (BİT) çalışanlar, ücretli öğretmenler ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilenler de kadro beklentisi içerisindedir.
90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını ifade etmişti. Şimdi gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşeron, Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler kadroya geçecek mi? İşte merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...
İŞÇİ REFORMU
Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılacak.
TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı: