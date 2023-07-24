SSK BAĞKUR'a %25'lik zamma ek 8.500 TL ödeme! Kök 7.500 TL aylık alana zamlı maaş tablosu geldi! Emekliye intibak payı, seyyanen zam derken...

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan banka promosyonuna ek 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL ödeme var. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir."