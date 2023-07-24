SSK BAĞKUR'a %25'lik zamma ek 8.500 TL ödeme! Kök 7.500 TL aylık alana zamlı maaş tablosu geldi! Emekliye intibak payı, seyyanen zam derken...
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşlarına ayar verildi! Emekliye hükümetten gelen maaş zamları sonrası bir güncellemede bankalar tarafından yapıldı. Güncel emekli promosyon kampanyaları yayınlandı. Kamu ve özel bankalar emekli müşteri sayısını arttırmak için bir takım yeni kampanyalara imza attı. Billmeyenler için emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emekliler bu haktan yararlanabiliyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte yanıtı...
Emekliye yapılan zam sonrası bankalar arasında promosyon kampanyaları da şekillendi. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt aldı. Erdoğan, emekli zammıyla ilgili "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.''
''Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.'' dedi.
%25 ZAMMIN ARDINDAN BANKALARDAN 8.500 VE ÜZERİ PROMOSYON MÜJDESİ
Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı. İşte bankaların güncel kampanyaları;
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan banka promosyonuna ek 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL ödeme var. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir."
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, "Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL ödül fırsatı var" denildi.