En düşük 29 bin 700 TL maaş! 7.650 TL kira yardımı + 4.850 TL ikramiye! Kıdem aylığı, sosyal yardım... 6.5 milyon memur ve emekliye müjde az evvel geldi!

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6.5 milyon memur ve emekliye müjde geldi! Memur-Sen'in 139 teklifi, memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde belli oldu. Teklifler arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi ve sosyal yardımların zamlı ödemesi gibi önemli maddeler bulunuyor. Taleplere göre en düşük memur maaşı 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak. Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı, Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilecek. İşte detaylar...