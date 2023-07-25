Emeklilere son dakika promosyon müjdesi geldi! Saat 08.50'de açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.600, 8.050, 8.625 TL...

1 Temmuz ayında bankaların açıkladığı promosyon kampanyaları emekliler tarafından mercek altına alındı. EYT'li emeklilerin yanı sıra mevcut aylık alan emekliler de bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Bankalar, emekli maaşlarına göre farklı tutarlarda promosyon ödemeleri yapıyor. 3.500 liranın altında, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylık alanlar için farklı promosyon seçenekleri bulunuyor. Ayrıca zamla birlikte maaşı artan emekliler yeni maaş dilimine girdiklerinde daha yüksek promosyon ödemeleri alabilecek.

2 AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca toplamda en az 2.500 lira harcama yapma taahhüdüne 3.000 lira chip para veriyor.