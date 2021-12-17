SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022'de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!
Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına 2022 Ocak ayında yapılacak zam oranları netlik kazanmaya başladı. Yeni zam oranlarının belirlenmesine az bir süre kala Ocak zammının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar ise araştırmalarına başladılar. Son rakamların da açıklanmasının ardından belirlenecek emekli zamlarına ilişkin en net tahminler ise emeklinin yüzünü güldürecek cinsten. İşte Ocak 2022 emekli maaş zamlarına ilişkin detaylar.
17.12.2021 09:09
- Son Güncelleme: 17.12.2021 09:21
SGK ve Bağ Kur Emekli Aylıkları 2022'de Ne Kadar Olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan Bağ Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık veriler dikkate alınıyor.
Henüz Aralık ayına ilişkin rakamların açıklanmaması nedeniyle resmi 5 aylık rakamlara göre hesaplamalar ve zam tahminleri yapılmaya başladı.
TÜİK'in haziran ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yüzde 8,45 olarak hesaplanmıştı.