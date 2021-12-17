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SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022'de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına 2022 Ocak ayında yapılacak zam oranları netlik kazanmaya başladı. Yeni zam oranlarının belirlenmesine az bir süre kala Ocak zammının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar ise araştırmalarına başladılar. Son rakamların da açıklanmasının ardından belirlenecek emekli zamlarına ilişkin en net tahminler ise emeklinin yüzünü güldürecek cinsten. İşte Ocak 2022 emekli maaş zamlarına ilişkin detaylar.

takvim.com.tr
17.12.2021 09:09 - Son Güncelleme: 17.12.2021 09:21
SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022’de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!

SGK ve Bağ Kur Emekli Aylıkları 2022'de Ne Kadar Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan Bağ Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık veriler dikkate alınıyor.

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SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022’de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!

Henüz Aralık ayına ilişkin rakamların açıklanmaması nedeniyle resmi 5 aylık rakamlara göre hesaplamalar ve zam tahminleri yapılmaya başladı.

SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022’de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!

3 Ocak'ta açıklanması beklenen son aya ait rakamların ardından emeklilere yapılacak zam oranları da netlik kazanacak. 2022 Ocak ayına ilişkin emeklilere yapılacak zam oranlarının henüz netlik kazanmamasına rağmen tahminler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022’de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!

TÜİK'in haziran ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yüzde 8,45 olarak hesaplanmıştı.

SSK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022’de cüzdana girecek zam belli oldu! SGK emekli maaşlarında yeni oranlar!

Memur ve tüm emekli maaşları için uygulanacak yüzde 8,45'lik zammın ardından, yılın ikinci 6 ayına ait rakamların belli olması ile yeni zam oranı belirlenecek.

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