Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...
Sendikalar toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri için yetki almaları gerekiyor. Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri için iki barajı geçme şartı bulunuyor. Bunlar işkolu ve iş yeri barajları... İşte sendikaların masaya oturabilmesinin şartları ve toplu iş sözleşmeleriyle ilgili detaylar...
Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri yetki almalarına bağlıdır. Sendikalar hukuka uygun bir şekilde kurulmakla tüzel kişilik kazanırlar fakat her kurulan sendika toplu iş sözleşmesi yapamaz. Bunun için 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sendikanın iki barajı geçmesini şart koşmuştur. Bunlar işkolu ve işyeri barajlarıdır.
Sendikanın yetkili sayılmasının ikinci şartı ise işyeri barajıdır. Sendika toplu iş sözleşmesi yapmak istediği işyerinde çalışan işçilerin en az yarıdan bir fazlasını kendisine üye kaydetmek zorundadır. Aksi takdirde işkolu barajını geçse de yetki alamayacaktır. Eğer toplu iş sözleşmesi bir işletmede yapılacaksa işletmenin tümünde çalışan işçilerin en az yüzde kırkından fazlasını kendisine üye kaydetmesi yeterlidir.
İŞKOLU NASIL TESPİT EDİLİR?
Yetki başvurusu yapılan yerin işletme mi işyeri mi olduğu sendikanın yetkisinde belirleyici olacaktır. Kanuna göre; işverenin aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu durumlarda, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde yapılabilir.