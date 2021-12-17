Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

Sendikalar toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri için yetki almaları gerekiyor. Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri için iki barajı geçme şartı bulunuyor. Bunlar işkolu ve iş yeri barajları... İşte sendikaların masaya oturabilmesinin şartları ve toplu iş sözleşmeleriyle ilgili detaylar...

17.12.2021 09:03 - Son Güncelleme: 17.12.2021 09:03
Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri yetki almalarına bağlıdır. Sendikalar hukuka uygun bir şekilde kurulmakla tüzel kişilik kazanırlar fakat her kurulan sendika toplu iş sözleşmesi yapamaz. Bunun için 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sendikanın iki barajı geçmesini şart koşmuştur. Bunlar işkolu ve işyeri barajlarıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre işkolu barajı sendikanın o işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 1'inin kendi üyesi olmasını aramaktadır. Böylece sendikanın ülke çapında az da olsa bir temsil gücüne sahip olması istenmektedir.

Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

%1'lik oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın her sene Ocak ve Temmuz aylarında yayınladığı istatistiklere göre belirlenmektedir. İstatistiklere yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmezse istatistik kesinleşir ve gelecek altı aylık dönemdeki yetki tespitleri buna göre yapılır.

Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

Sendikanın yetkili sayılmasının ikinci şartı ise işyeri barajıdır. Sendika toplu iş sözleşmesi yapmak istediği işyerinde çalışan işçilerin en az yarıdan bir fazlasını kendisine üye kaydetmek zorundadır. Aksi takdirde işkolu barajını geçse de yetki alamayacaktır. Eğer toplu iş sözleşmesi bir işletmede yapılacaksa işletmenin tümünde çalışan işçilerin en az yüzde kırkından fazlasını kendisine üye kaydetmesi yeterlidir.

Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

İŞKOLU NASIL TESPİT EDİLİR?
Yetki başvurusu yapılan yerin işletme mi işyeri mi olduğu sendikanın yetkisinde belirleyici olacaktır. Kanuna göre; işverenin aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu durumlarda, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde yapılabilir.

SON DAKİKA