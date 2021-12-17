Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Sendika toplu iş sözleşmesi yapma şartları neler? Barajı geçme şartı...

%1'lik oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın her sene Ocak ve Temmuz aylarında yayınladığı istatistiklere göre belirlenmektedir. İstatistiklere yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmezse istatistik kesinleşir ve gelecek altı aylık dönemdeki yetki tespitleri buna göre yapılır.