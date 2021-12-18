Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 100.000 TL 3 ay ödemesiz... Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme!
Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Dijital bankacılık hizmetlerinin gelişmesinin ardından Türkiye'deki birçok banka hızlı kredi sunmaya başladı. İhtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, kolay başvuru adımları izlenerek Türkiye İş Bankası Anında Kredi kampanyası ile 100 bin TL'ye kadar kredi talep edilebiliyor. Ayrıca ING Bank ve Akbank tarafından faizsiz anında 5 bin liraya kadar krediler de son dönemde tercih edilen ihtiyaç kredileri arasında yer alıyor.
Türkiye İş Bankası Anında Kredi Kampanyası
Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, özel faiz oranları ve 100 bin TL'ye kadar kredi fırsatları ile acil nakit ihtiyaçları için vatandaşlara çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.
Anında Kredi kampanyasına başvuru için İş Bankası dijital kanallarını (mobil veya internet) kullanabilir veya vatandaşların ATM üzerinden anında kredi taleplerini iletmeleri sağlanabilir.
Acil nakit ihtiyaçları için en iyi çözümleri sunan Türkiye İş Bankası, size özel faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle de en uygun ihtiyaç kredisi kampanyasını sunmaktadır.
Aktif Bank İnternetten Anında Kredi Kampanyası
Aktif Bank tarafından N Kolay üzerinden şubesi ve dijital bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. 40 bin TL'ye kadar, internetten kredi başvuru yapan tüm vatandaşlara en cazip oranlar ile kredi sağlanacak.
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