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SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam hesabı çıktı! MB 6 aylık veriyi açıkladı! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş tablosu! Ocak 2024'te %15 intibak ilavesi...

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekliye %25 zam yapıldı. Şimdi gözler Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylığında önümüzdeki yılın ilk ayında yapılacak artış için ipucu geldi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu TÜFE tahminiyle beraber 6 aylık enflasyon artışı şekillendi. Peki, Ocak'ta emekliler ne kadar maaş alacak? SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaş hesabı...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 16:48 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 16:48
SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam hesabı çıktı! MB 6 aylık veriyi açıkladı! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş tablosu! Ocak 2024’te %15 intibak ilavesi... 1

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak ayı zam oranı ipucu geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, emeklilerin Ocak zammının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Emekliler, 2024 yılının başından itibaren artacak olan maaşlarıyla birlikte kök aylıkları da değişecek. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam hesabı çıktı! MB 6 aylık veriyi açıkladı! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş tablosu! Ocak 2024’te %15 intibak ilavesi... 2

Milyonca emeklinin Ocak zammının ipucu şimdiden geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi.

SSK BAĞKUR için %31.92 kök zam hesabı çıktı! MB 6 aylık veriyi açıkladı! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL çıplak maaş tablosu! Ocak 2024’te %15 intibak ilavesi... 3

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu.

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