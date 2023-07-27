Netleşti, %70 oran belirlendi! İntibak olmadan 2000-2009-2011 s. sigortalıya yüksek maaş tablosu çıktı! 3 altın kuralla SSK ve BAĞKUR emeklisi...

1

Emeklilik dönemi yaklaşan vatandaşlar için en büyük isteklerden biri, emekli olduklarında yüksek bir maaş almak oluyor. Emekli maaşı, kişinin tüm çalışma hayatında elde ettiği kazançlar ve prime esas kazancı göz önünde bulundurarak hesaplanır. Ancak son 1-2 yılda alınan maaşlar yerine, tüm çalışma dönemini kapsayan kazançlar üzerinden belirleniyor. Bu nedenle, çalışanlar emeklilikleri öncesinde emekli maaşı hesaplamalarına büyük önem veriyor. İntibak olmadan emekli maaşlarını artırmak için farklı yöntemler var. Peki, 2000 sonrası emekliler yüksek maaş alabilir mi? İşte merak edilenler!