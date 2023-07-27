Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için talepler listelendi! 100 bin işçiye kadro 2. torba yasadan çıktı! Kıdem için şartlar belirleniyor! Meclis o tarihte...

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Emekli memurlar için zamların belirlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanındaki gözler, taşeron çalışanların durumuna çevrildi. Vatandaşlar, emeklilik ve kadro düzenlemelerini içerecek olan 2. torba yasa için sabırsızlıkla bekliyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, taşeron işçiler, belediye şirketlerinde çalışanlar, geçici işçiler (TYP) ve ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi de gündeme geldi. Şu an için gündemde taşeron yer alıyor. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar ve son açıklamalar...