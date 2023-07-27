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Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için talepler listelendi! 100 bin işçiye kadro 2. torba yasadan çıktı! Kıdem için şartlar belirleniyor! Meclis o tarihte...

Meclis'in açılması merakla bekleniyor. Bu kapsamda gözler taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, bu gelişmeyle umutlandı. Özellikle geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, taşeron işçilere kadro düzenlemesi Meclis'in gündemine gelecek tarih merak konusu oldu. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 21:42 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 21:43
Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için talepler listelendi! 100 bin işçiye kadro 2. torba yasadan çıktı! Kıdem için şartlar belirleniyor! Meclis o tarihte... 1

Emekli memurlar için zamların belirlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanındaki gözler, taşeron çalışanların durumuna çevrildi. Vatandaşlar, emeklilik ve kadro düzenlemelerini içerecek olan 2. torba yasa için sabırsızlıkla bekliyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, taşeron işçiler, belediye şirketlerinde çalışanlar, geçici işçiler (TYP) ve ücretli öğretmenlerin kadroya geçişi de gündeme geldi. Şu an için gündemde taşeron yer alıyor. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar ve son açıklamalar...

Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için talepler listelendi! 100 bin işçiye kadro 2. torba yasadan çıktı! Kıdem için şartlar belirleniyor! Meclis o tarihte... 2

Torba yasada taşerona kadro var mı?

100 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten torba yasayla beraber geçmesi bekleniyor.

Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için talepler listelendi! 100 bin işçiye kadro 2. torba yasadan çıktı! Kıdem için şartlar belirleniyor! Meclis o tarihte... 3

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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