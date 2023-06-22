SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam işareti verildi! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...
Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı ve bu zam merakla bekleniyor. Temmuz ayında emekliler bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olacak ve ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirmek için ise haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor.
22.06.2023 09:30 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:30
Emekliler temmuz ayında bekledikleri zam oranını öğrenmek için geri sayıma başladı. Temmuz zammı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden belirlenecek ve emeklilere ek iyileştirmeler de yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Tam zam oranının belirlenmesi için haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu veriler emekli maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirmek için kullanılacak.