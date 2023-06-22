SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi! 7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam işareti verildi! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Emekliler temmuz ayında bekledikleri zam oranını öğrenmek için geri sayıma başladı. Temmuz zammı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden belirlenecek ve emeklilere ek iyileştirmeler de yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Tam zam oranının belirlenmesi için haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Bu veriler emekli maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirmek için kullanılacak.