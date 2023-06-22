Asgari ücret 11 bin 402 TL oldu o ödemeler de yükseldi! Çocuk parası, emzirme ödeneği, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyordu. Dün yapılan açıklamayla birlikte asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücret artışı birçok kalemin de artışını sağladı. Sosyal destekler başta olmak üzere devletten alınan haklar arttı. Emzirme ödeneği, çocuk parası, aile zammı yardımı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı gibi ödenekler yükseldi.
22.06.2023 07:01 - Son Güncelleme: 22.06.2023 07:01
Emzirme ödeneği 520 liraya, cenaze ödeneği 2 bin 54 liraya, çocuk parası aylık 268 liraya, aile zammı yardımı bin 341 liraya çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak.
YÜZDE 15'İ REFAH PAYI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret, emekli aylıklarına iyileştirme, en düşük memur maaşına ilişkin düzenlemeye değerlendirme yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi.