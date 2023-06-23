Ödeme tutarı 74 bin TL'ye kadar çıktı! SGK girişi olanlara müjdeli haber verildi! Maaşa göre ödenek tablosu...
Çalışan annelere yapılan destekler Temmuz ayıyla birlikte artıyor. Bunlardan biri de doğum iznine çıkan annelere yapılan geçici iş göremezlik ödeneği... Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları!
23.06.2023 00:36 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:36
Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var.