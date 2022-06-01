SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

Halkbank'tan Ziraat bankasına varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi amacıyla bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL'den 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapılıyor. Hem de kampanyalarla birlikte emekli promosyonları yine birtakım bankalarda daha yükseliyor. Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.