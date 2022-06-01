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Haberler Ekonomi SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

Emeklilere maaş dışında ek ödemeler son derece rahatlık sağlıyor. Bu anlamda promosyon ödemeleri önemli bir yer teşkil ediyor. Bu kapsamda bankalardan Haziran ayına özel yeni açıklamalar yapıldı. Maaşlarının yatırılması amacıyla bankaların müşterisi olanlar maaşlarına ek 1.500 TL, 2 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi kazanıyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişiklığı yapmadan 3 sene vaktince bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek. Peki, Haziran 2022 en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
01.06.2022 11:56 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:56
SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

Halkbank'tan Ziraat bankasına varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi amacıyla bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL'den 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapılıyor. Hem de kampanyalarla birlikte emekli promosyonları yine birtakım bankalarda daha yükseliyor. Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

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SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

2022 HAZİRAN AYI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ!

Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla SGK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.

SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

Yeni sene ile birlikte içeriğinde tespit edilen emeklilere bankalar doğrultusundan yapılacak olan promosyon ödemelerinin miktarları merak hususu oldu.

SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

Şekerbank'ın kazandıran emekli paketine göre emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2000 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılacak. 2000 TL promosyon ödemesi almak amacıyla emekli maaşına 3 senelik taahhüt uygulanacak.

SSK Bağkur emeklilerine 2.500 TL kurban parası verilecek! Maaşla birlikte otomatik yatacak! Emekliye fırsat bir ATM kadar uzakta! 2500 TL üzeri maaş alanlar...

Yapı Kredi, Denizbank, Akbank ve Finansbank Promosyon Ödemeleri

Yapı Kredi Bankası bünyesine dahil olan emekli vatandaşlar 1500 liraya kadar promosyon ödemesi ne sahip olabilecek.

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