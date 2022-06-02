Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

Ziraat Bankası Tatil Kredisi Kampanyası 2022

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve genel olarak geliştirdiği düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde adından söz ettiren Ziraat Bankası, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan ancak bu planların hayata geçmeleri için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka, tatil kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.