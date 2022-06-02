Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı
20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Kesenin ağzı açıldı! Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, düşük faizli tatil kredisi kampanyalarına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı. Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve genel olarak geliştirdiği düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde adından söz ettiren Ziraat Bankası, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan ancak bu planların hayata geçmeleri için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka, tatil kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Havaların ısınması ile birlikte tatil planları yapan kişi sayısı arttı. Ancak mevcut ekonomik koşullardan ötürü güzel bir tatile gerçekleştirme konusunda nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankalara yöneldi. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, kendi özellerinde geliştirmiş oldukları düşük faizli tatil kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı
Ziraat Bankası Tatil Kredisi Kampanyası 2022
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve genel olarak geliştirdiği düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde adından söz ettiren Ziraat Bankası, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan ancak bu planların hayata geçmeleri için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka, tatil kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.