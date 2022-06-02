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Haberler Ekonomi Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Kesenin ağzı açıldı! Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, düşük faizli tatil kredisi kampanyalarına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı. Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve genel olarak geliştirdiği düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde adından söz ettiren Ziraat Bankası, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan ancak bu planların hayata geçmeleri için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka, tatil kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

takvim.com.tr
02.06.2022 09:21 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:21
Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

Havaların ısınması ile birlikte tatil planları yapan kişi sayısı arttı. Ancak mevcut ekonomik koşullardan ötürü güzel bir tatile gerçekleştirme konusunda nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, bankalara yöneldi. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, kendi özellerinde geliştirmiş oldukları düşük faizli tatil kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı

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Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

Ziraat Bankası Tatil Kredisi Kampanyası 2022

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve genel olarak geliştirdiği düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde adından söz ettiren Ziraat Bankası, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan ancak bu planların hayata geçmeleri için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara müjdesini verdi. Banka, tatil kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 20.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,79
  • Vade satısı: 36 ay
  • Aylık taksit tutarı: 803 TL

Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 50.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,89
  • Vade satısı: 36 ay
  • Aylık taksit tutarı: 2.047 TL

Kesenin ağzı açıldı! 20.000 TL ve 50.000 TL anında hesaba yatıyor! Örnek hesaplama tablolarını yayınladı

Vakıfbank Tatil Kredisi Kampanyası 2022

Kamu bankalarından bir diğeri olan Vakıfbank, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kredi kampanyalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

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