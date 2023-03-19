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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT'siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT'siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

EYT yasası yürürlüğe girdi. Böylelikle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emeklilik hakkını elde etmeye hak kazandı. 2000 sonrası sigortalılar için ise alternatif yollar yasalarımızda bulunuyor. Bazı durumlar erken emekli olmak için fırsat yaratabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Kadın, erkek bu fırsattan yararlanarak. İşte az primle emekli olmanın şifreleri haberimizde...

takvim.com.tr
19.03.2023 13:32 - Son Güncelleme: 19.03.2023 13:32
SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT’siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

EYT'yi kapsamayanlar için 2. şans kapısı açıldı. Emeklilik tarihini öne çekmek ve erken yaşta emekli olmak bu kişiler için geçerli olacak. Ayrıca erken emeklilik için staj avantajı da yer alıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler haberimizde!

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SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT’siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

2000 SONRASI İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJLARI!

Emeklilik tarihini öne çekmek ve 52 yaşında emekli olmak mümkün. Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Kadın, erkek fark etmiyor. Ayrıca yurt dışında çaışan Türk vatandaşları da yararlanabiliyor. İşte erken emekli olmanın yolları...

SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT’siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması ile erken emekli olmak mümkün. Bu üç durumda en fazla ne kadar borçlanma imkanı var? Bu borçlanmaların sağladığı faydalar nedir? Başvuru tarihleri nelerdir?

SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT’siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara her doğumda 720 gün borçlanma hakkı veriliyor. Üç doğumu borçlanma hakkına sahip olan bir kadın sigortalı 2.160 gün borçlanma yapabiliyor.

SSK, Bağkur ayrımı yok! 45-48-50-55 yaş + 2000-2008 sigorta başlangıcına EYT’siz emeklilik! Erken emeklilikte 2. plan devrede! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.

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