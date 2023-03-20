Brüt çıplak ücretlere 15 bin TL formülü! 700 bin işçiye %45 EK ZAM! Toplu İş Sözleşmesi imzalanıyor!
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında gelişmeler hız kazandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerini açıkladı. Peki, Kamu işçisine ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığı devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu. Bu kapsamda taraflar anlaşmanın seçim öncesi bitmesini bekliyor. Bu anlaşmayla beraber işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları da belirlenmiş olacak. Peki, 700 bin kamu işçisinin maaşlarına ne kadar zam gelecek? Toplu İş Sözleşmesi son durum ne? İşte detaylar...
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.