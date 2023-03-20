SSK, Bağkur'lu emekliye 6.175 TL, Memura 12 bin 778 TL MAAŞ! Tablo NETLEŞTİ! %37 ZAM + %70 İntibak!

Ocak ayında emekli memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler 2. zam için Temmuz ayına çevrildi. Yıl başından itibaren açıklanan 2 aylık veriyle birlikte %10 enflasyon farkı oluşnuş oldu. Merkez Bankası'nın yayınladığı Mart ayı enflasyon beklenti anketiyle birlikte oranın %13,18'e çıkması bekleniyor. Böylelikle en düşük emekli maaşı 6.224 TL'ye yükselecek. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!