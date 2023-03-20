SSK, Bağkur'lu emekliye 6.175 TL, Memura 12 bin 778 TL MAAŞ! Tablo NETLEŞTİ! %37 ZAM + %70 İntibak!
Milyonlarca kişi 2023 Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
Ocak ayında emekli memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler 2. zam için Temmuz ayına çevrildi. Yıl başından itibaren açıklanan 2 aylık veriyle birlikte %10 enflasyon farkı oluşnuş oldu. Merkez Bankası'nın yayınladığı Mart ayı enflasyon beklenti anketiyle birlikte oranın %13,18'e çıkması bekleniyor. Böylelikle en düşük emekli maaşı 6.224 TL'ye yükselecek. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
MERKEZ BANKASI MART AYI TAHMİNİNİ AÇIKLADI!
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin mart ayı piyasa katılımcı anketindeki TÜFE enflasyon beklentisi 0,88 puan artarak 37,72 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık 4'te 1'ine 2 ayda ulaşıldı.