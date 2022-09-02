SSK, Bağkur, 4C'liye 10.000 TL ödeme! Eylül ayı 2022 YENİ emekli promosyon kampanyaları: 3 gün içinde ATM'den alabilirsiniz! İş Bankası, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Emekli promosyon ödemelerinde her geçen gün gelişmeler yaşanıyor ve miktarlar günden güne artıyor. Yeni aya girmemizle birlikte yeni emekli promosyon kampanyalarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilerek araştırılıyor. Çoğu kampanya 31 Ağustos'ta sona ermişti. Bazı bankalar kampanya sürelerini 30 Eylül'a kadar uzattı. Banka promosyonunda ödeme miktarı ise 10 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Eylül ayı emekli promosyon kampanyaları neler? İşte banka banka ödeme miktarları...