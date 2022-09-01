The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa’da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye’de

Doğal gazın fiyatları da diğer başlıca emtialarda olduğu uluslararası piyasalarda belirleniyor.

İşte bu belirlenen fiyatlar salgın sonrası artan talep ve dünyada en fazla rezerve sahip ülke Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası bu kaynağın fiyatını hızla arttırdı.