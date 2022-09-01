The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa'da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye'de
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı gaz kesintisi ülkeleri alarma geçirdi. Öyle ki bazı ülkelerde bölgesel temizlik yapın gibi öneriler bile gelmeye başladı. Gaz fiyatları yüzde 550 artış gösterdi. Artışın ardından bazı ülkelerde gaz kullanımı kısıtlanırken bazı ülkeler direkt olarak kömür kullanımına geçti. The Guardian'da yer alan bir haber Avrupa'daki gaz sıkıntısının boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan Uluslararası verilerden derlenen bilgiye göre Avrupa başkentleri arasında konutlarda en ucuz gazı ise 5,61 metreküp/lira ile Türkiye kullanıyor.
01.09.2022 13:04 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:04