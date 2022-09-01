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The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa'da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye'de

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı gaz kesintisi ülkeleri alarma geçirdi. Öyle ki bazı ülkelerde bölgesel temizlik yapın gibi öneriler bile gelmeye başladı. Gaz fiyatları yüzde 550 artış gösterdi. Artışın ardından bazı ülkelerde gaz kullanımı kısıtlanırken bazı ülkeler direkt olarak kömür kullanımına geçti. The Guardian'da yer alan bir haber Avrupa'daki gaz sıkıntısının boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan Uluslararası verilerden derlenen bilgiye göre Avrupa başkentleri arasında konutlarda en ucuz gazı ise 5,61 metreküp/lira ile Türkiye kullanıyor.

01.09.2022 13:04 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:04
The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa’da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye’de

Dünya genelinde elektrik üretimi ve ısınmada kullanılan kaynakların başında doğal gaz geliyor. Dünyada en fazla doğal gaz rezervi de Rusya'da bulunuyor. Toplam rezervin yaklaşık yüzde 24'ü Rusya'nın eline yer alıyor. Rusya'yı İran ve Katar takip ediyor.

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The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa’da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye’de

Doğal gazın fiyatları da diğer başlıca emtialarda olduğu uluslararası piyasalarda belirleniyor.

İşte bu belirlenen fiyatlar salgın sonrası artan talep ve dünyada en fazla rezerve sahip ülke Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası bu kaynağın fiyatını hızla arttırdı.

The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa’da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye’de

Özellikle Rusya'ya karşı uygulanan ambargo fiyatların katlanmasına neden oldu. Hal böyle olunca bazı ülkeler artan fiyatları doğrudan son tüketiciye yansıttı. Aralarında Türkiye'nin bulunduğu ülkelerden bazıları da sübvansiyon uygulayıp, tüketicisini fiyat artışına karşı korumaya çalıştı.

The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa’da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye’de

Böylesine bir ortamda Avrupa ülkelerinin başkentleri ile Türkiye'nin başkenti Ankara'daki doğal gazın metreküp fiyatını karşılaştırıldığında ortaya şöyle bir tablo çıktı.

The Guardian: Isıtıcıyı kapatırsanız çocuklarınız ölür! Avrupa’da kriz büyürken en ucuz gaz Türkiye’de

Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, metreküp başına Avrupa başkentleri en ucuz gazı Türkiye kullanıyor. Ankara'da doğal gazın konutlardaki metreküp fiyatı 5,61 lira olurken en pahalı doğal gazı ise Hollanda 53,63 lira kullanıyor.

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