Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...
Son dakika emekli zam haberleri | Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,35 oranındaki zammın ardından 2 ay geçti. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,28 olarak açıklanırken, Ağustos ayı enflasyon oranı tahminleri de belli oldu. Buna göre Ağustos ayında enflasyon oranının yüzde 2,27 oranında artmasının beklendiği açıklandı. Bu oranla birlikte emeklilerin 2 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarının da dahil edilmesinin ardından milyonlarca emeklinin Ocak 2023 zam oranı belli olacak. Peki emeklinin 2 aylık zam oranı ne kadar? Emeklilere ne kadar zam olacak? İşte detaylar...
01.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:25