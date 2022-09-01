Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

2 AYLIK ORAN YÜZDE 4,70 OLDU

AA Finans'ın anket sonucuna göre 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 4,70 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 4,70 oranında zam oluştu.