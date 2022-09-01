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Haberler Ekonomi Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

Son dakika emekli zam haberleri | Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,35 oranındaki zammın ardından 2 ay geçti. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,28 olarak açıklanırken, Ağustos ayı enflasyon oranı tahminleri de belli oldu. Buna göre Ağustos ayında enflasyon oranının yüzde 2,27 oranında artmasının beklendiği açıklandı. Bu oranla birlikte emeklilerin 2 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarının da dahil edilmesinin ardından milyonlarca emeklinin Ocak 2023 zam oranı belli olacak. Peki emeklinin 2 aylık zam oranı ne kadar? Emeklilere ne kadar zam olacak? İşte detaylar...

Okan Beltek
takvim.com.tr
01.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:25
Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 2 ay geçti.

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Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

Böylece Temmuz-Ağustos dönemi arası zam oranı netleşmiş olacak.

Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

Gözler 5 Eylül Pazartesi günü TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrilirlen, ekonomistlerin enflasyon tahmini de netleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 2,28 oranına artacağını belirtti.

Emekliye 2 aylık zam farkı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda! Enflasyona göre maaş zammı...

2 AYLIK ORAN YÜZDE 4,70 OLDU
AA Finans'ın anket sonucuna göre 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 4,70 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 4,70 oranında zam oluştu.

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