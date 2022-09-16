SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama: Primler ve maaşlar bir anda yanıyor! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde olanlar...

SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşınız kesilebilir! Emekli maaşı ile ilgili çok önemli ikaz geldi. Derhal harekete geçmeniz gerekiyor! Türkiye'de milyonlarca emekli bulunuyor ve emekli olmak için birçok kişi sıra bekliyor. Bazı durumlarda emekli maaşları eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de var ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca emekli maaşları kesebiliyor. İşte merak edilenler...