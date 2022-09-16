SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin emeklilikleri iptal ediliyor! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama: Primler ve maaşlar bir anda yanıyor! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde olanlar...
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kapsamda harekete geçti. Emekli maaşınız eksik yatabiliyor veya aniden kesilebiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. İleride emekli olacak EYT'liler de bu duruma dikkat etmeli. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşınız kesilebilir! Emekli maaşı ile ilgili çok önemli ikaz geldi. Derhal harekete geçmeniz gerekiyor! Türkiye'de milyonlarca emekli bulunuyor ve emekli olmak için birçok kişi sıra bekliyor. Bazı durumlarda emekli maaşları eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de var ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca emekli maaşları kesebiliyor. İşte merak edilenler...
Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya üzerinden vatandaşları uyardı. Veriler tek tek açıklandı. Emeklilik sürecini etkiliyor. Çalışanların başta sağlık olmak üzere pek çok hizmetten yararlanmasını engelliyor. Tazminat ve yıllık izin hakkı bulunmuyor. Kayıt dışı olarak çalışanlar hem çalıştıkları süre içinde hem de sonrasında pek çok hak kaybına uğruyor.
Kayıt dışı çalışanlar hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan çalışıyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan çalışanlar işten çıkartılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatı alamıyor. SGK'lı tüm çalışanların sahip olduğu senelik izin ve rapor hakkı da kayıt dışı olarak çalışanlar için geçerli değil.