EYT’liye tek formül 5 seçenek! Çalışma ne aşamada? Kapsamda kimler var? Yaşı bekleyenler nasıl emekli olacak?
Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, EYT'liler Bakan Vedat Bilgin'in dile getirdiği 'tek formül'ü merak ediyor. Bu formül için 5 alternatif öne çıkıyor. İşte bu seçenekler….
17.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 17.09.2022 06:57
İlgili bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in üzerinde çalıştıklarını söylediği 'tek formül' merak konusu oldu. Bu formülün içeriğine yönelik olarak 5 seçenek öne çıkıyor…
YIL VE PRİM KRİTERİ
8 Eylül 1999 tarihi öncesinde işe girenlerin, emeklilik için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor.
Prim şartı da farklılık gösteriyor. SSK'lılarda ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 arasında bulunuyor.