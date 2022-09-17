EYT’liye tek formül 5 seçenek! Çalışma ne aşamada? Kapsamda kimler var? Yaşı bekleyenler nasıl emekli olacak?

İlgili bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in üzerinde çalıştıklarını söylediği 'tek formül' merak konusu oldu. Bu formülün içeriğine yönelik olarak 5 seçenek öne çıkıyor…