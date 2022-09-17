Promosyonlar 8.000 TL bile değil 10.000 TL'ye yükseldi! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000 TL olan emekliler...

Emekli vatandaşlar için sunulan promosyon ödemeleri tam gaz devam ediyor. Bankaların mevcut teklifleri için fırsatlar henüz sona ermedi. 2022 yılıyla taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri en az 750 lira ile başlıyor ve bu tutar 10.000 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemesi veriliyor ve şubeye gitmeden para alınabiliyor. İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!