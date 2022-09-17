Promosyonlar 8.000 TL bile değil 10.000 TL'ye yükseldi! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000 TL olan emekliler...
Bilindiği emekli kişilere ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 Eylül ayında meblağları güncellenen promosyon ödemelerinde tutar 10.000 TL'ye yükseldi. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar 750 liradan 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Yeni maaş alan emekliler için de fırsat sürüyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar cazip geliyor. İşte banka banka promosyon ödemeleri...
Emekli vatandaşlar için sunulan promosyon ödemeleri tam gaz devam ediyor. Bankaların mevcut teklifleri için fırsatlar henüz sona ermedi. 2022 yılıyla taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri en az 750 lira ile başlıyor ve bu tutar 10.000 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemesi veriliyor ve şubeye gitmeden para alınabiliyor. İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!
Emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka ne kadar promosyon veriyor soruları eylül ayı fırsatları devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Emekliler kampanyalara bakarak banka tercihlerini gerçekleştirebilirken, banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası'na direkt yatırılıyor.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" demişti. Öte yandan başvurular için son gün 31 Ekim olacak.
PROMOSYON ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, emekli promosyon ödemelerine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu;
"Kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır.