SSK, Bağkur, 4C, EYT’liler için erken emeklilik listesi! 2000, 2002, 2009, 2012’de işe girenler! 7200-9000’den az prim olsa dahi 44-45 yaşında erken emeklilik mümkün!

Çalışmaya devam eden ya da emeklilikte yaş şartına takılan vatandaşlar bir an önce erken emeklilik yasası gelsin de emekli olalım diye bekliyor. Fakat gelen düzenlemeler ile beraber uzun yılar boyunca yaş sınırına takılmak zorunda kalmadan erkenden emekli olmak mümkün olacak. Erken emekli olmak için çalışma alanlarına göre çeşitli formüller yer alıyor. Yıpranma payı sayesinde vatandaşlar tam 5 yıl daha erken emekli olabilecekler. Peki, kimler erken emeklilik hakkına sahip? İşte detaylar...