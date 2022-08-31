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Haberler Ekonomi 120.000 TL'ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL'de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

120.000 TL'ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL'de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL'de devlet yardımı var! 1+1 ve aşağı yukarı 49 metre kareli bir prefabrik eve 120 bin liraya sahip olunabiliyor. Bu evler olabildiğince süratli bir şekilde yapılabilmekte olup aşağı yukarı 2 hafta içinde makul fiyatlarda ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik devlet katkısıyla!

takvim.com.tr
31.08.2022 08:48 - Son Güncelleme: 31.08.2022 08:48
120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

Ev fiyatlarının son dönemde oldukça arması sonrasında vatandaşlar yeni alternatifler aramaya yöneldi. Ev sahibi olmak isteyenler ise devayı prefabrik ev yaptırmakta buluyorlar. Beton evlere ya da ahşap evlere göre daha makul fiyatlarda olması sebebiyle olabildiğince ilgi görmektedir. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, parasal desteğe gereksinimi olan pek çok vatandaşın yanında olmaya devam ediyor... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım takviyeleri uygulamaları çerçevesinden gıda, barınma, doğum ve terör yardımına kadar pek çok alanda vatandaşlara destek veriyor.

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120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

Prefabrik Evlerde Devlet Yardımı Nasıl Belirleniyor?

Prefabrik ev yaptırmak isteyenler ve bu sayede ev sahibi olmak isteyen çoğu vatandaş bu yardımı incelemeye başladı.

120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

Devlet yardımları yaptırmak dilediğiniz evin boyutlarına ve arsanızın büyüklüğüne göre değişmektedir. Tabi ki bu evlerin tamamı yardım ile yaptırılmamaktadır.

120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

Uygun şartları gerçekleştiren kişilerin ev maliyetlerin yüzde 35'i devlet doğrultusundan karşılanmaktadır.

120.000 TL’ye sıfır prefabrik ev! Bahçesi, arsası, ev yeri olana 150.000 TL’de devlet yardımı var! Almayan bin pişman olur!

150.000 Devlet Yardımı İçin Gerekli Şartlar Neler?

Bu yardım herkes doğrultusundan sarfedilen bir yardım değildir. Yararlanabilmek amacıyla birtakım koşulları sağlayabiliyor olmanız gerekmektedir.

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